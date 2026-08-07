Hayali olan motora kavuştu! Ama aynı gün feci kazada can verdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni satın aldığı motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan 22 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KORKUNÇ KAZA

Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar ile Veliköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı gün satın alındığı öğrenilen plakasız motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Utku K., yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

HASTANDE ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır