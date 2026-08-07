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Hayali olan motora kavuştu! Ama aynı gün feci kazada can verdi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün motoru aynı gün aldığı öğrenildi. Kahreden kaza ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni satın aldığı motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan 22 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayali olan motora kavuştu! Ama aynı gün feci kazada can verdi 1

KORKUNÇ KAZA

Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar ile Veliköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı gün satın alındığı öğrenilen plakasız motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Utku K., yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Hayali olan motora kavuştu! Ama aynı gün feci kazada can verdi 2

HASTANDE ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayali olan motora kavuştu! Ama aynı gün feci kazada can verdi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ motosiklet kaza
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah rahmet eylesin ..Hızlı girmiş toz duman yapayım derken Ön frene basınca takla atmış...
ve durmadan yola devam eden araçlar sizlerede BRAVOOO
Sosyal medya özentisi milletin evine ateşler düşürmeye devam ediyor...Allah rahmet eylesin...
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