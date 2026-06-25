HAYAT 112 uygulamasına yoğun ilgi: İlk ayda 600 binden fazla indirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması’nın ilk ayına ilişkin verileri paylaştı. Trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere binlerce acil bildirimin uygulama üzerinden ekiplere ulaştırıldığını belirten Çiftçi, yeni sürümle birlikte uygulamaya eklenen özellikleri de duyurdu.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için hayata geçirdiğimiz HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, daha ilk ayında milletimizden büyük ilgi gördü!
Geride bıraktığımız bir ayda dijitalin gücüyle ulaştığımız rakamlar:
HAYAT 112 Acil Mobil Uygulamamızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz.
Yeni sürümle birlikte;
Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli…
HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, sürekli gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat milletimizin yanında.”
Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için hayata geçirdiğimiz HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, daha ilk ayında milletimizden büyük ilgi gördü! 🇹🇷— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 25, 2026
Geride bıraktığımız bir ayda dijitalin gücüyle ulaştığımız rakamlar:
📱 Uygulamamız 600 binden fazla indirme sayısına ulaştı.
🚨… pic.twitter.com/8IP97NXimG
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