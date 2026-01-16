Hayat pahalılığı sebebiyle sokaklar karıştı, İran yönetimi harekete geçti: Alışveriş kuponu dağıtacaklar

İran’da yaşam pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle 28 Aralık 2025’te başlayan protestoların ardından, temel tüketim ürünlerinde özellikle yağ, et ve yumurta gibi gıda kalemlerinde sert fiyat artışları yaşandı. Artan yaşam maliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen hükümet, eleştiriler ve protestoların ardından çeşitli yeni ekonomik tedbirleri devreye soktu.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Kalabarg" adlı elektronik kupon uygulaması, hanelerin süt, peynir, yağ, pirinç, et ve yumurta gibi temel gıda maddelerine daha kolay erişimini sağlamayı amaçlıyor. Kalabarg sistemi, devlet tarafından vatandaşlara tanımlanan dijital bir belge ya da kredi mekanizması olarak işliyor ve döviz sübvansiyonlarından kaynaklanan rantın azaltılmasını hedefliyor.

"BAZI ÜRÜNLERİN FİYATLARINDA GERİLEME BAŞLADI"

Protestolar öncesinde de hızlanan fiyat artışları kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, bazı ürünler kısa süreliğine market raflarında bulunamaz hale gelmişti. Yetkililer ve sektör temsilcileri, söz konusu durumun spekülatif hareketler, dağıtım zincirindeki aksamalar ve ekonomik baskılarla bağlantılı olduğunu belirtirken, son günlerde ise zincir marketler başta olmak üzere perakende satış noktalarında temel ürünlerin yeniden temin edilebildiğini ve bazı kalemlerde fiyatların gerilemeye başladığını ifade ediyor. Hükümet, atılan adımların piyasalarda kısmi bir rahatlama sağladığını ve önümüzdeki dönemde fiyat istikrarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguluyor.

"BU ZAMANA KADAR HALK OLARAK BİRÇOK SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

İran halkı ise yaşanan şiddetli protestoların ardından yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik atılan adımlara temkinli yaklaşıyor. İranlı Zohre Nosrati, "Geçmişe göre ekonomideki olağan dışı durumlar nedeniyle fiyatlarda artış var. Hükümetin de yaşam pahalılığının önüne geçmek için aldığı kararlar var. Bu zamana kadar halk olarak birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Bunu da atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.

İranlı Ali Rıza Ekberi ise, "Hükümetin elektronik kupan desteğinin yardımı oldu ancak yeterli değil. Fiyatlar geçmişe göre arttı. Yine de gördüğünüz gibi halk alışverişine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TERCİHLİ DÖVİZ KURU UYGULAMASI

İran hükümeti ayrıca döviz kurunda yaşanan ani dalgalanmaları önlemek ve fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla tercihli döviz kuru uygulamasında düzenlemeye gitmişti. Uzun yıllardır yürürlükte olan sistem, bazı temel ürünlerin ithalatında kullanılmak üzere dövizin serbest piyasa kurunun altında bir fiyattan ithalatçılara tahsis edilmesini öngörüyordu. Ancak düşük kurdan sağlanan dövizin amacına uygun kullanılmaması, ithal edilen ürünlerin beklenen fiyat seviyesinden piyasaya sunulmaması ve dağıtım zincirindeki denetim boşlukları nedeniyle uygulama yoğun eleştirilere maruz kaldı. Ekonomi çevreleri, tercihli döviz kurunun zamanla bir rant mekanizmasına dönüştüğünü ve fiyat artışlarını engellemekte yetersiz kaldığını savundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır