HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hayata tutunamadı vefat etti

Düzce’de geçtiğimiz günlerde silah kazası yaşayan 17 yaşında ki Egemen Çengel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayata tutunamadı vefat etti

Olay 2 gün önce Düzce merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ev içerisinde bulunan tabanca ile oynayan 17 yaşında ki Emirhan Çengel, silahın ateş alması ile başından yaralandı. Durumu fark eden ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler kanlar içerisinde kalan Çengel’i araştırma hastanesine kaldırdı. 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan Emirhan Çengel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamayarak vefat etti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye giriş yaptı: Çöl tozu alarmı! Bir hafta sürecek...Türkiye giriş yaptı: Çöl tozu alarmı! Bir hafta sürecek...
TikTok'a dikkat çeken 'Trump' suçlaması!TikTok'a dikkat çeken 'Trump' suçlaması!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.