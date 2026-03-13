HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tanju Özcan 'Burs için topladık' demişti... Dosyada çarpıcı iddia: 100 milyon TL ortada yok!

Gözaltına alınıp tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu soruşturma dosyasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında dosyaya giren iddialara göre; BOLSEV Vakfı ve bağlı şirket 2024–2025 yılları arasında toplam 116,8 milyon TL gelir elde ettiği "Burs için topladık" açıklamasına rağmen sadece 11,9 milyon TL burs verildi.

Tanju Özcan 'Burs için topladık' demişti... Dosyada çarpıcı iddia: 100 milyon TL ortada yok!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu kişilerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturma kapsamında incelenen mali kayıtlarda, Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş. ile Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden toplanan paralar ile burs ödemeleri arasında dikkat çekici bir fark olduğu iddia edildi.

116 MİLYON TOPLANDI AMA VERİLEN BURS 11.9 MİLYON

Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre 2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116.836.918,11 TL para toplandı. Ancak aynı dönemde öğrencilere ödenen toplam burs miktarının yalnızca 11.926.000 TL olduğu tespit edildi.

Tanju Özcan Burs için topladık demişti... Dosyada çarpıcı iddia: 100 milyon TL ortada yok! 1

Banka kayıtlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1.890.572,20 TL, şirket hesaplarında ise 8.976.075,23 TL bulunmak üzere toplam 10.866.647,43 TL nakit bulunduğu kaydedildi.

İDDİA: 100 MİLYON TL ŞİRKETTEN ÇIKARILDI

Soruşturmada yer alan iddialara göre; hesaplarda yaklaşık 10 milyon TL bulunurken, aradaki 100 milyon TL’den fazla tutarın ise gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı belirlendi.

Dosyada yer alan mali verilerden biri de şirketin gelirleri olmasına rağmen Vakfa para aktarmaması oldu. Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.’nin gelecek yıllar getirisi tutarı 42.900.000,00 TL ile birlikte 23.365.395,58 TL net karı da eklendiğinde toplam 66.265.395,58 TL gelir elde ettiği tespit edildi.

Tanju Özcan Burs için topladık demişti... Dosyada çarpıcı iddia: 100 milyon TL ortada yok! 2

Söz konusu şirketin vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulmuş olmasına karşın, bu dönemde vakfa tek bir kuruş dahi aktarım yapmadığı da iddialar arasında yer aldı.

KARAR DEFTERİNDE BOŞ BIRAKILAN SAYFALAR VE LED EKRAN SATIŞ-KİRALAMA İŞLEMLERİ

Soruşturma kapsamında incelenen belgelerde dikkat çeken bir diğer başlık da belediye bağlantılı Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan işlemler oldu. İncelemelerde şirketin yönetim kurulu karar defterinde bazı karar numaralarının atlanarak boş bırakıldığı sayfalar bulunduğu iddia edildi.

Ayrıca şirket kayıtlarına göre aktifinde 20 adet LED ekran bulunmasına rağmen 32 adet LED ekranın satışına karar verildiği görüldü. Kararın hemen ertesi günü ise başka bir şirket adına 5 milyon TL + KDV tutarında satış faturası düzenlendiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan belgelerde söz konusu LED ekranların daha önce belediye tarafından kiraya verilmiş olduğu, buna rağmen aynı ekranlar için daha sonra satış işlemi yapılmış gibi fatura düzenlendiği yönünde çelişkiler bulunduğu da kaydedildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın, elde edilen mali veriler ve işlem çelişkileri üzerine genişletilerek derinleştirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında özellikle vakıf ve şirket arasındaki para akışı ile şirket işlemlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtiliyor.

Dosyada yer alan milyonluk para trafiği ve ticari işlemlere ilişkin iddiaların hukuki niteliğinin, yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nizip Belediyesi’ne ait araç kaza yaptı: 1 yaralıNizip Belediyesi’ne ait araç kaza yaptı: 1 yaralı
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandıTunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan burs soruşturma Bolu Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.