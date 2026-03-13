Tanju Özcan 'Burs için topladık' demişti... Dosyada çarpıcı iddia: 100 milyon TL ortada yok!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu kişilerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturma kapsamında incelenen mali kayıtlarda, Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş. ile Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden toplanan paralar ile burs ödemeleri arasında dikkat çekici bir fark olduğu iddia edildi.

116 MİLYON TOPLANDI AMA VERİLEN BURS 11.9 MİLYON

Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre 2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116.836.918,11 TL para toplandı. Ancak aynı dönemde öğrencilere ödenen toplam burs miktarının yalnızca 11.926.000 TL olduğu tespit edildi.

Banka kayıtlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1.890.572,20 TL, şirket hesaplarında ise 8.976.075,23 TL bulunmak üzere toplam 10.866.647,43 TL nakit bulunduğu kaydedildi.

İDDİA: 100 MİLYON TL ŞİRKETTEN ÇIKARILDI

Soruşturmada yer alan iddialara göre; hesaplarda yaklaşık 10 milyon TL bulunurken, aradaki 100 milyon TL’den fazla tutarın ise gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı belirlendi.

Dosyada yer alan mali verilerden biri de şirketin gelirleri olmasına rağmen Vakfa para aktarmaması oldu. Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.’nin gelecek yıllar getirisi tutarı 42.900.000,00 TL ile birlikte 23.365.395,58 TL net karı da eklendiğinde toplam 66.265.395,58 TL gelir elde ettiği tespit edildi.

Söz konusu şirketin vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulmuş olmasına karşın, bu dönemde vakfa tek bir kuruş dahi aktarım yapmadığı da iddialar arasında yer aldı.

KARAR DEFTERİNDE BOŞ BIRAKILAN SAYFALAR VE LED EKRAN SATIŞ-KİRALAMA İŞLEMLERİ

Soruşturma kapsamında incelenen belgelerde dikkat çeken bir diğer başlık da belediye bağlantılı Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan işlemler oldu. İncelemelerde şirketin yönetim kurulu karar defterinde bazı karar numaralarının atlanarak boş bırakıldığı sayfalar bulunduğu iddia edildi.

Ayrıca şirket kayıtlarına göre aktifinde 20 adet LED ekran bulunmasına rağmen 32 adet LED ekranın satışına karar verildiği görüldü. Kararın hemen ertesi günü ise başka bir şirket adına 5 milyon TL + KDV tutarında satış faturası düzenlendiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan belgelerde söz konusu LED ekranların daha önce belediye tarafından kiraya verilmiş olduğu, buna rağmen aynı ekranlar için daha sonra satış işlemi yapılmış gibi fatura düzenlendiği yönünde çelişkiler bulunduğu da kaydedildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın, elde edilen mali veriler ve işlem çelişkileri üzerine genişletilerek derinleştirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında özellikle vakıf ve şirket arasındaki para akışı ile şirket işlemlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtiliyor.

Dosyada yer alan milyonluk para trafiği ve ticari işlemlere ilişkin iddiaların hukuki niteliğinin, yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanması bekleniyor.