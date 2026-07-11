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Hayatını kaybeden doğa fotoğrafçısı, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı

Malatya’nın Darende ilçesinde doğa fotoğrafı çekmek amacıyla çıktığı dağlık alanda ölü bulunan 54 yaşındaki Cahit Girgin, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Malatya’nın Darende ilçesi Hacı Derviş Mahallesi Ilıcak mevkiinde, Hasan Gazi Türbesi’nin arka kısmındaki dağlık alana doğa fotoğrafı çekmek için çıkan Cahit Girgin’den bir süre haber alınamadı.

Hayatını kaybeden doğa fotoğrafçısı, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı

Malatya’nın Darende ilçesinde doğa fotoğrafı çekmek amacıyla çıktığı dağlık alanda ölü bulunan 54 yaşındaki Cahit Girgin, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Malatya’nın Darende ilçesi Hacı Derviş Mahallesi Ilıcak mevkiinde, Hasan Gazi Türbesi’nin arka kısmındaki dağlık alana doğa fotoğrafı çekmek için çıkan Cahit Girgin’den bir süre haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Girgin’in cansız bedenine ulaşıldı. Malatya’da tamamlanan işlemlerin ardından Girgin’in naaşı memleketi Sivas’ın Gürün ilçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Girgin, aile mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Girgin’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden doğa fotoğrafçısı, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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