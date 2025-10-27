Hayrabolu’da yoğunlaştırılmış alkol ve motosiklet denetimi

HABER

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu’da alkol ve motosiklet denetimi gerçekleştirdi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ile alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülerin karıştığı kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ile alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülerin karıştığı kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, Hayrabolu ilçesinde yoğunlaştırılmış alkol ve motosiklet denetimi icra edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

