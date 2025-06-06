Hayvanın yenilmeyecek yerleri neresi? Diyanet'e göre bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir, ne yapılmaları gerekir?

Kurban kelimesi dini olarak Allah’a yakınlaşmak ve ibadeti yerine getirmek amacıyla, belli bir zaman aralığında belirlenen türden hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanları ifade etmektedir. Allah’a bağlılığı ifade etmenin yollarından biri olarak kurban ibadetini yerine getirirken dikkat edilmesi gereken bazı konular mevcuttur. İbadetler söz konusu olduğunda bazı hususlara dikkat etmek ibadetin makbul olması açısından oldukça önemlidir. Kurban ibadeti yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında hayvanın yenmemesi gereken yerleri de belirtilir.

Hayvanın yenilmeyecek yerleri neresi?

İslam dininde kurbanlık hayvanların ya da farklı amaçlarla kesilen hayvanların yenilmemesi gereken yerleri belirtilmektedir. Kesilen hayvanların bazı yerlerinin yenmemesi hem caiz olarak kabul edilmez hem de sağlık açısından uygun değildir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde kurbanlık hayvanların yenilmemesi gereken yerler net bir şekilde ifade edilmiştir.

Diyanet'e göre bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir, ne yapılmaları gerekir?

Bu soruya yanıt olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şu şekildedir:

"Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahr, 8/553; el-Fetâva’l-Hindiyye, 6/445). Zira bir hadisi şerifte Hz. Peygamber’in (s.a.s,), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 10/12 [19700]).

Mâlikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir (İlîş, Mineh'ul-celîl, 5/8-9; Zekeriyyâ el-Ensârî, Esne’l-metâlib, 4/256).

Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir."

Kurbanın veya başka bir amaçla kesilmiş olan hayvanın yenilmeyen bölümlerini toprağa gömmek gerekir. Bu davranış sağlık ve çevreyi temiz tutma nedeniyle oldukça önemlidir.