Hayvanlar aç kalmasın diye çıktığı yolda ölümden döndü

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan hayvansever Sinan Özdemir, doğadaki hayvanlara yem bırakmak amacıyla Ordu’nun Perşembe Yaylası’na çıktı. Ancak bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen Özdemir, aracını yolda bırakmak zorunda kaldı. Fırtına ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Özdemir, büyük bir çaba sarf ederek en yakın köye ulaşmayı başardı. Son anda kurtulan Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sinan Özdemir’in, zorlu hava şartlarına rağmen yaban hayvanlarının aç kalmaması için yola çıktığı öğrenildi.

