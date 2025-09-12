HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hayvanlara işkence, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine alaycı mesajlar! Hepsinde onlar var: C31K grubuna operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan ‘C31K’ platformuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Gruba üye olan şüphelilerin, hayvanlara işkence ettikleri anların görüntüleri, depremde ve yangında vefat edenlerin yakınlarına yönelik alaycı konuşmalar, mağdur aileleri hedef alan taciz paylaşımları yaptıkları belirlendi.

Hayvanlara işkence, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine alaycı mesajlar! Hepsinde onlar var: C31K grubuna operasyon
Cansu Akalp

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken C31K isimli gruba yönelik 14 şehirde operasyon yapıldı.

Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C31K platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar yer alıyordu.

Hayvanlara işkence, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine alaycı mesajlar! Hepsinde onlar var: C31K grubuna operasyon 1

C31K isimli grup, Türkiye'nin gündemine oturan birçok olayda gündeme geldi. O olaylardan biri Fatih'te öldürülen bir çocuğun ablasına gönderilen mesajdı... Mesajda bu gruba ait bir imza yer alıyordu.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Gruba üye şüphelilerin; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, yine kamuoyunun gündeminde olan bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları yaptıkları belirlendi.

Hayvanlara işkence, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine alaycı mesajlar! Hepsinde onlar var: C31K grubuna operasyon 2

Son dönemde sosyal medyada da sıkça gündem olan gruba yönelik operasyon düğmesine bu sabah basıldı.

40 ŞÜPHELİ VAR, 17'Sİ ÇOCUK YAŞTA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 84 sosyal medya hesabının 40 şüpheli tarafından yönetildiği belirlendi.

Bu şüphelilerden 17'sinin çocuk yaşta olduğu kaydedildi.

Hayvanlara işkence, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine alaycı mesajlar! Hepsinde onlar var: C31K grubuna operasyon 3

Söz konusu gruplarda paylaşımlar yapanlara yönelik daha önce de benzer operasyonlar yapılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha iki çocuğun koruma altına alındığını açıklamıştı. Yerlikaya, "Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir." demişti.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden ikisinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, tespit edilen 38 şüpheliye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar!Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar!
Mahkemede alkış üstüne alkış: "Hayretle dinliyorum"Mahkemede alkış üstüne alkış: "Hayretle dinliyorum"

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Telegram Discord
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

Mauro Icardi'den flaş karar! Sevgilisini düşündü...

Mauro Icardi'den flaş karar! Sevgilisini düşündü...

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.