Hazar Denizi'nde tatbikat faciası: 14 Kazakistan askeri şehit oldu

Kazakistan’da Aktau kenti açıklarında dün Deniz Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada bilanço ağırlaştı.

CAN KAYBI 14E YÜKSELDİ

Kazakistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aram-kurtarma çalışmaları sırasında Çavuş Mansur Gumarov ile er Miras Turdıbekulı’nın cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi. Faciada hayatını kaybedenlerin askerlerin sayısının 14’e yükseldiği belirtildi. Arama-kurtarma operasyonunun sona erdiği aktarıldı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başsağlığı mesajı paylaşarak şunları kaydetti:

"Kardeş Kazakistan’da, Hazar Denizi’ndeki askerî tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 12 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, dost ve kardeş Kazakistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. İlan edilen ulusal yas gününde Kazakistanlı kardeşlerimizin acısını derinden paylaşıyor, devam eden arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler almayı temenni ediyoruz. Acınız acımızdır."

NE OLMUŞTU?

24 Eylül’de hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklendiği, 3 askerin kurtarıldığı açıklanmıştı. Savunma Bakanlığı daha sonra denize sürüklenen asker sayısını 17 olarak düzeltti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır