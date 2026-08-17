Hazine bugün düzenlediği iki ihaleyle 101,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki ihaleyle 101 milyar 671,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede, dönemsel faiz yüzde 20,87 oldu.

Nominal teklifin 17 milyar 253 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 3 milyon lira, net satış 4 milyar 911,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 914 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede, dönemsel faiz yüzde 20,46 oldu.

Nominal teklifin 128 milyar 932,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 32 milyar 323,1 milyon lira, net satış 33 milyar 160 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 109 milyar 523,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 55 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihaleyle toplamda 101 milyar 671,4 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır