HDMI nedir? HDMI ne işe yarar?

Görsel medya içeriklerinde yüksek kalite ve akıcılık kullanıcıların temel beklentileri arasında yer alır. Görüntü kalitesi piksel değeri üzerinden ölçülürken akış hızı da fps değeri üzerinden ifade edilir. Öte yandan her cihaz yüksek kaliteli içeriklerin oynatılması için gerekli bütün donanımlara sahip olmayabilir. Kullanıcılar bazı içerikleri daha büyük, kaliteli veya erişim kolaylığı açısından farklı ekranlara aktarmak isteyebilmektedir. Ayrıca oyun konsolları ve bilgisayarlar da harici bir monitöre ihtiyaç duyar. Bu cihazlardaki işletim merkezi ve ekran sistemi arasındaki ayrımdır.

HDMI ne işe yarar?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) aygıtları tek kabloyla dijital görüntü ve sesin TV/monitör-PC-konsol-projeksiyon-AV receiver gibi cihazlar arasında birbirlerine aktarımını sağlar. Aktarılan görüntü ve sesler sıkışma olmadan az bir dijital kayıpla ekranlara ulaştırılır. Böylelikle yüksek kaliteli kesintisiz bir görüntü deneyimi sunar. HDMI'larda görüntü aktarımı genel olarak 1080p, 4K, 8K’a kadar çözünürlük, (60/120 Hz) ulaşabilen yüksek kare hızı ve 8/10/12-bit renk derinliği ile aktarılır.

HDMI'lardaki ses aktarımı da Stereo’dan çok kanallı PCM’e ve Dolby Digital/DTX’den Dolby TrueHD, DTS-HD MA ve Atmos/DTS:X’e kadar eş zamanlı ve yüksek kalite olarak aktarılır. Bağlanılan ekranların izin verdiği ölçüde mono ve surround sistemler de çeşitlenebilir.

HDMI ile bağlanılan cihazların birbirini çözünürlük/format açısından tanıması (EDID), içerik koruması (HDCP 2.2/2.3) ve tek kumandayla kontrol (CEC – markaya göre Anynet+, Bravia Sync vb. isimler) edilmesi sağlanır. Genellikle kumanda kontrolü bağlanılan ekranın kontrolcüsüyle sağlanır. Bilgisayar seçeneklerinden veya ekran cihazından ayarlar kişiselleştirilebilir. Örneğin bilgisayarlarda görüntüyü bağladığınız ekrandan sesi ise bilgisayar hoparlöründen tercih edebilirsiniz.

HDMI'da karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri

HDMI bağlantılarında sık karşılaşılan sorunlardan birisi 4K/120HDR çözünürlükte yaşanan kararsızlık ve siyah ekran hatasıdır. 4K120HDR çözünürlük için Ultra High Speed sertifikalı HDMI kabloları kullanılmalıdır. Öte yandan HDMI girişini yaparken TV/ekran aygıtı menülerinden "HDMI UHD Color / Input Signal Plus" gibi seçeneklerden geniş bant seçeneğini açmanız gerekir. Bazı akıllı TV'lerde enerji tasarrufu için bu özellik kapalı bulunur.

Eğer cihazınızda görüntü mevcutken ses alamıyorsanız EDID/Audio format ayarını (PCM vs bitstream) ve eARC/ARC kanalını kontrol etmelisiniz. Projeksiyon ve bilgisayar bağlantılarında bu ayarı TV'nin ses çıkışlarıyla eşleştirmeniz gerekebilir.