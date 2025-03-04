Helen Yayı nedir, nerededir? Helen Yayı Türkiye'ye yakın mı? Helen Yayı haritası

Afrika levhasının Avrasya levhası altına daldığı Helen Yayı, Girit'in güneyinden başlayarak Rodos ve Antalya Körfezi’ne uzanır. Bu aktif tektonik bölge Ege ve Akdeniz’de sık sık depremlere neden olur. Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle oluşan depremler özellikle ülkemizin güney kıyılarda hissedilir. Bölgedeki fay hareketleri tsunami riskini de artırmaktadır.

Helen Yayı nedir?

Helen Yayı, Afrika levhasının Avrasya levhasının altına daldığı aktif bir dalma batma zonudur. Girit’in güneyinden başlayarak Rodos ve Antalya Körfezi’ne kadar uzanır. Bu bölge Ege ve Akdeniz’de sık sık depremler üretir. Tsunami riskini de artırır. Helen Yayı özellikle Türkiye'nin güney kıyılarında hissedilen depremler yapar.

Helen Yayı nerededir?

Helen Yayı tam olarak Ege Denizi'nin güneydoğusunda yer alır. Girit’in güneyinden başlayarak Rodos Adası'na ve Antalya Körfezi’ne kadar ilerler. Akdeniz'in derinliklerinde yer aldığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz Helen Yayı sık sık depremlere neden olur.

Helen Yayı haritası üzerinde görülür ki bu tektonik bölgenin Girit ve Rodos arasındaki kıvrımları Türkiye’nin güney kıyıları boyunca uzanır. Bu yüzden sık sık "Helen Yayı Türkiye'ye yakın mı?" sorusu da gündeme gelir.

Helen Yayı Türkiye'ye yakın mı?

Helen Yayı Türkiye'ye oldukça yakındır. Özellikle Türkiye'nin güney kıyılarında hissedilen depremler yapar.

Helen Yayı, Girit’in güneyinden başlar, Rodos ve Antalya Körfezi’ne kadar ilerler. Türkiye'nin güney kıyılarından ise özellikle de Antalya, Muğla ve Mersin gibi illerimizden kısa bir uzaklıktadır. Bu yüzden Türkiye’nin güneyinde Helen Yayı’ndan da kaynaklı depremler hissedilmektedir.

Helen Yayı, Türkiye için önemli bir deprem riski oluşturur. Çünkü bu aktif dalma batma bölgesi sık sık depremler üretmektedir. Tsunami riskini de artırmaktadır. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında hissedilen depremler bölgenin ne kadar aktif olduğunu bizlere gösterir.