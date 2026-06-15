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Helikopterler havada çarpıştı: Ölenler arasında Oliver Tree Nickell ve Gaspar Prim de var

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Düşen helikopterler 20 otomobilin de kül olmasına neden olurken; 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında ünlü Amerikalı şarkıcı Oliver Tree Nickell ve sosyal medya fenomeni Youtuber Gaspar Prim'in de olduğu öğrenildi. Öte yandan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya'da yaşanan helikopter kazası bir anda dünya gündemine oturdu. Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Fabio Contreiras basına yaptığı açıklamada, havada çarpışan helikopterlerin Recreio dos Bandeirantes bölgesine düştüğünü bildirdi.

KAZADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Contreiras, ekiplerin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Contreiras, helikopterlerden birinin otoparka düştüğünü ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer helikopterin ise çarpışma noktasından yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş halde bulunduğunu ve pilotunun öldüğünü ifade etti.

Helikopterler havada çarpıştı: Ölenler arasında Oliver Tree Nickell ve Gaspar Prim de var 1

ENKAZ PARÇALARI BİNALARA SAVRULDU

İkinci helikopterin düşmesi sonucu yangın çıkmadığını dile getiren Contreiras, enkaz parçalarının çevredeki binalara ve teraslara savrulduğunu sözlerine ekledi.

Helikopterler havada çarpıştı: Ölenler arasında Oliver Tree Nickell ve Gaspar Prim de var 2

20 OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Yerel basına göre, helikopterlerden birinin düştüğü otoparkta çıkan yangında, park halindeki yaklaşık 20 elektrikli otomobil küle döndü. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerinde enkaz kaldırma ve araç tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Helikopterler havada çarpıştı: Ölenler arasında Oliver Tree Nickell ve Gaspar Prim de var 3

ABD'Lİ ÜNLÜ ŞARKICI VE YOUTUBER DA ÖLENLER ARASINDA

Öte yandan kazada ölen kişilerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenler arasında ünlü Amerikalı şarkıcı Oliver Tree Nickell de bulunuyor.

Helikopterler havada çarpıştı: Ölenler arasında Oliver Tree Nickell ve Gaspar Prim de var 4

Ölen bir diğer isim ise sosyal medyada yaklaşık 7.5 milyon takipçisi olan Youtuber Gaspar Prim.

Helikopterler havada çarpıştı: Ölenler arasında Oliver Tree Nickell ve Gaspar Prim de var 5

Hayatını kaybeden diğer isimlerin ise Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza ve Charles Marsillac olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan korkunç kazaya ait görüntüler de ortaya çıktı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın kesin nedeni, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Brezilya ABD Amerika Birleşik Devletleri YouTuber helikopter fenomen
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