Hem belediye başkanı hem yardımcısı... Personelin ihbarı ortaya çıkardı: Köyceğiz'de 'sahte belge' krizi!

Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'e ev hapsi cezası verildi. Yapılan incelemeler sonucu Örnek'in sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ortaya çıkarken, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın da belediye personellerinin ihbarlarını dikkate almadığı ve personelin yerlerini değiştirdiği iddia edildi.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

ÖZGÜR ÖRNEK GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

BELEDİYE BAŞKANI ALİ ERDOĞAN HAKKINDA DA İDDİALAR VAR

Soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Metin A., gözaltına alındı.

EV HAPSİ KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özgür Örnek ile Metin Y.'ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken, Melikcan Y.'ye ve Mehmet A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

