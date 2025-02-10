Hem dolandırdılar hem de öpücük yolladır! Şirketin ismine güvenip araç kiralayan depremzedeye sahte fatura ve boş vaatler bıraktılar...

İskenderun ilçesinde yaşayan Volkan Suğurtin, Hatay'dan Adana'ya gitmek için araç kiralamak istedi. Kurumsal bir firmanın internet sitesine benzetilen ve dolandırıcılara ait olan internet sitesinden beğendiği aracı seçen Suğurtin, karşı tarafın istediği yaklaşık 8 bin TL'lik tutarı internet bankacılığı ile hesaba gönderdi. Suğurtin, Whatsapp üzerinden engellendiğini görünce dolandırıldığını anladı. Dolandırıcılara mesaj atan ve ulaşmaya çalışan Suğurtin, aldığı öpücük emojisi karşısında şaşkınlık yaşayarak durumu yargıya taşıdı. Başka insanların dolandırılmaması için uyarıda bulunan Suğurtin, "Paramızı iade edeceklerini söylediler, bizim engelimizi kaldırıp öpücük atarak dalga geçtiler, sonra da geri engellediler" ifadelerini kullandı

"WHATSAPP'TAN ENGELLEYİP ORTADAN KAYBOLDULAR"

Araç kiralamak isteyen 37 yaşındaki Volkan Suğurtin, sosyal medya üzerinden ulaştığı ve güvenilir bir şirketin adını kullanan dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre dolandırıcılar, araç teslimatı ve ücretsiz vale hizmeti gibi detaylar sunarak Suğurtin'in güvenini kazandı. Suğurtin, dolandırıcıların WhatsApp üzerinden fatura ve IBAN bilgisi paylaşmasının ardından toplamda 8 bin TL yatırdığını belirtti.

Suğurtin, dolandırıcıların güvenilir görünmek için, "Araç kazalarını karşılamıyoruz, 50 bin TL'lik teminat gerekebilir" gibi detaylar verdiklerini söyledi. Parayı yatırdıktan sonra ise dolandırıcıların, WhatsApp'tan engelleyip profil fotoğraflarını kaldırarak ortadan kaybolduğunu söyleyen Suğurtin, "Şirketin adına güvendik, ama parayı yatırınca her yerden engellendik ve kimseye ulaşamadık" dedi.

"PARAMIZI GÖNDERECEKLERİNİ SÖYLEYİP ÖPÜCÜK EMOJİSİ ATIP DALGA GEÇTİLER"

Whatsapp üzerinden iletişim kurdukları şahısların kendilerini engellediklerini ve bir süre sonra engeli kaldırarak öpücük emojisi gönderdiklerini ifade eden Suğurtin, "Şahısları arıyoruz ulaşamıyoruz bize sonra mesaj atıyorlar arada görüp öpücük gönderiyorlar bize tekrar paramızı göndereceğinizi söylüyorlar kendilerine şikayet edeceğimizi söylüyoruz ama o kadar çok pişkinler ki artık bu işin boyutunu aşmışlar. Paramızı geri iade edeceklerini söylediler bizim engelimizi kaldırıp öpücük atarak dalga geçtiler sonra da geri engellediler ve hala da ulaşamıyoruz. Şikayetçi olduk savcılığa suç duyurusunda bulunduk daha önce de araç kiraladım yani böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum öğrenmiş olduk biz dersimizi aldık insanlar da dikkatli olsun çok iyi araştırsın" şeklinde konuştu.

(İHA)