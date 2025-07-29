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Hepsinde aynı belirtiler görüldü! Hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Yalova'daki bir ilaç fabrikasında çalışan 45 işçi, yedikleri yemek sonrası zehirlendi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hepsinde aynı belirtiler görüldü! Hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde Beno Plastik, Proses, Smak Makine ve Dem İlaç firmasında çalışan 45 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 40, özel hastaneye de 5 işçi başvurduğu belirtilerek, "Hastaneye başvuran şahıslar hayati tehlikelerinin bulunmamakta olup olayla ilgili işlemlere başlanılmıştır" denildi.

İşçilerin yediği yemekten numunelerin laboratuvarda incelenmek üzere alındığı da bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Yalova
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