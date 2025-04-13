Her iki kazadan birinde onlar var! Oran yüzde 52,3: Trafikte çarpıcı detay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik kazalarıyla ilgili detayları paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya'nın kazalarla ilgili belirttiği motosiklet detayı dikkat çekti.
Yerlikaya paylaşımında "Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır" bilgisini verdi ve şöyle devam etti:
"1 Ocak-10 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; Motosiklet ve sürücüleriyle ilgili toplam:
❗️650 bin 760 adet işlem yapıldı.
❗️2024 yılında motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda maalesef 1.584 vatandaşımız hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE: Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim❗️
ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE:
Motosiklet sürücüleri de trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahiptir. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım:
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 3-10 Nisan 2025 tarihleri arasında:
3 Milyon 652 bin 339 araç denetlendi.
Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."
🛵Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2025
1 Ocak-10 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; Motosiklet ve sürücüleriyle ilgili toplam:
❗️650 bin 760 adet işlem yapıldı.
❗️2024 yılında… pic.twitter.com/SzoFgpKYmS
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