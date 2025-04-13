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Her iki kazadan birinde onlar var! Oran yüzde 52,3: Trafikte çarpıcı detay

Türkiye'deki trafik kazalarıyla ilgili ilginç veri ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehir içinde meydana gelen her iki kazadan birine motosikletlerin karıştığını açıkladı. Yerlikaya hem motosiklet hem otomobil sürücülerine seslenerek uyarıda bulundu.

Her iki kazadan birinde onlar var! Oran yüzde 52,3: Trafikte çarpıcı detay
Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik kazalarıyla ilgili detayları paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya'nın kazalarla ilgili belirttiği motosiklet detayı dikkat çekti.

Yerlikaya paylaşımında "Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır" bilgisini verdi ve şöyle devam etti:

"1 Ocak-10 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; Motosiklet ve sürücüleriyle ilgili toplam:
❗️650 bin 760 adet işlem yapıldı.
❗️2024 yılında motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda maalesef 1.584 vatandaşımız hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE: Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim❗️

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE:
Motosiklet sürücüleri de trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahiptir. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım:

  • Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım.
  • Araç kapısını açmadan önce mutlaka yan aynadan gelen motosikletin olup olmadığını kontrol edelim.
  • Motosiklet sürücülerine karşı yakın takip ve rahatsız edici davranışlardan kaçınalım.
  • Yağmur, rüzgar, sis gibi olumsuz hava koşulları ve gece saatleri motosiklet sürücüleri için ciddi riskler oluşturur. Kötü havalarda ve hava kararınca motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım.

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 3-10 Nisan 2025 tarihleri arasında:

3 Milyon 652 bin 339 araç denetlendi.

  • Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 31 sürücüye işlem yapıldı.
  • Hız ihlalinde bulunan 166 bin 960,
  • Periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 697,
  • Emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290,
  • Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 960 ve

  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

  • Toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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