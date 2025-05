Her yıl 250 bin ölüme yol açıyor! Bahar mevsiminde astım ve alerjilere dikkat: "Dünyada 300 milyon kişide görülüyor"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, 6 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Astımın çeşitli uyarıcılar nedeniyle solunum yollarını meydana getiren bronşların kasılarak daralması, ödem ya da balgam gibi yapışkan sıvıların hava yollarını tıkaması ve aşırı duyarlılık sonucu solunum güçlüğüne neden olan bir solunum yolu hastalığı olduğunu söyledi.

"DÜNYADA 300 MİLYON KİŞİDE GÖRÜLÜYOR, HER YIL 250 BİN ÖLÜME YOL AÇIYOR"

Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, "Türkiye’de ve dünyada astım hastalarının yüzde 10’undan daha azı ancak tam kontrol altındadır. Türkiye’de her 12 erişkinden biri ve 7 çocuktan birini etkileyen, dünyada yaklaşık 300 milyon kişide görülüp, her yıl 250 bin ölüme yol açan astım düzenli tedaviyle kontrol altında tutulabilir. Dünyada ve ülkemizde bu hastalığın tedavisiyle ilgili gereken her türlü ilaç vardır. Astımla sorunsuz yaşamak mümkündür" ifadelerini kullandı.

"HER POLEN ALERJİYE YOL AÇMAMAKTADIR"

Bahar mevsiminde astım ve alerjik hastalıkların daha çok ortaya çıktığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Dirican, "Alerjik astım hastaları ilkbahar aylarında artan polenler nedeniyle daha dikkatli olmalıdır. Astıma ve diğer alerjik hastalıklara yol açan alerjenlerin başında polenler gelmektedir. Havaya karışan polenlerin, hassas insanlarda saman nezlesine ve astıma yol açabilmektedir. Her polen alerjiye yol açmamaktadır. Türkiye’de özellikle çayır polenleri ve yöreye göre çeşitli ağaç polenlerinin, alerjik hastalıkların ortaya çıkmasında büyük önemi vardır" şeklinde konuştu.

ASTIMIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hırıltılı solunumun, balgamın, nefes darlığının ve öksürüğün astım hastalığının temel belirtileri olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Dirican, "Astım hastalarında belirtilerin aniden ortaya çıkmasına astım atağı veya astım krizi adı verilir. Bu durumda hastalarda ağır bir nefes darlığı olur. Soğuk hava, sigara dumanı ve kirli hava, mikrobik hastalıklar, aşırı yorgunluk, ağaç ve çiçek polenleri, hayvan tüyleri gibi alerji yapıcı maddeler ve psikolojik bozukluklar astım şikayetlerini artırmakta ve astım ataklarını tetiklemektedir" dedi.

"ALERJİK HASTALIKLAR GENETİK BİR HASTALIKLARDIR"

Alerjik hastalıkların herhangi bir tedavi yöntemiyle tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Dirican, "Alerjik hastalıklar genetik bir hastalıklardır. Bizim yaptığımız tedaviler, hastalığın tekrarlamasını, belirtilerin şiddetli olmasını önlemeye yönelik tedavilerdir. Astım, düzenli tedaviyle kontrol altında tutulabilir ve astımla sorunsuz yaşamak mümkündür" dedi.

BAHAR MEVSİMİNDE ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

Dr. Öğr. Üyesi Dirican, "Gün içerisinde polenler en çok sabah saatlerinde yoğun olduğundan, ev öğlenden sonra havalandırılmalıdır. Hasta mümkün olduğunca sokağa çıkmamalıdır. Dışarı çıktığında yapabiliyorsa, polen maskesi kullanmalıdır. Dışarıdan eve gelindiğinde hemen giysiler değiştirilerek yıkanmalı, mümkünse burun içini dahi yıkayarak banyo yapılmalıdır. Mümkünse polen mevsiminde çamaşır kurutma makinesi kullanılmalıdır. Evde ve arabadaki klimaların polen filtreleri sık sık değiştirilmelidir. Polen mevsiminde toz, sigara dumanı, boya kokusu, parfüm gibi irritanlardan uzak durmak, polen alerjisi olan kişinin şikâyetlerinin ağırlaşmasını engeller. Alerjiye genetik yatkınlığı olan kişilerin alacağı alerji karşıtı önlemler, alerjik yakınmaların ortaya çıkmasını engeller ya da geciktirir" ifadelerini kullandı.

