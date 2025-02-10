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  4. Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi ve TRT sürprizi!

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi ve TRT sürprizi!

10.02.2025 14:29
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Son dönemde AK Parti hareketli günler geçiriyor. Hem kabinedeki değişim iddiaları hem de AK Parti ana kademedeki ayrılıklar gündemde! Bakanlık için birçok kişinin adı geçerken İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı da konuşulan isimler arasında yer aldı. TRT üst düzey yönetiminde de sürprizler olabilir.

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi ve TRT sürprizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler sonrasında partisindeki değişim iradesine dikkat çekip koltukların gelip geçici olduğunu önemli olanın vatandaşa hizmet olduğunu defahatle dile getirmişti. Bununla birlikte il ve ilçe kongreleri tamamlandı. 23 Şubat'ta genel kongre de yapılacak.

Bu kongrede neredeyse tüm genel başkan yardımcılarının, grup başkanvekillerinin değişmesi bekleniyor. Kabine konusunda da birçok ismin adı geçerken en büyük sürprizlerden biri İstanbul'dan geldi!

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BAKANLIK İÇİN SÜRPRİZ İSİM: İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL!

İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor. Erzurum'da dünyaya gelen Davut Gül, Sivas ve Gaziantep illerinde vali olarak görev yaptı. 2023 tarihinde İstanbul'a vali olarak atanan Davut Gül, 5 Haziran 2023'ten beri bu görevi yerine getiriyor.

"TRT ÜST DÜZEY YÖNETİMİ DEĞİŞİYOR" İDDİASI!

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, geçtiğimiz aylarda bir programda TRT Farsça konusunda "İran'ı rahatsız etmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerden sonra çok fazla siyasi beyanat vermeyen Zahid Sobacı ve kadrosunun kabineyle birlikte değişeceği de Ankara kulislerindeki iddialardan biri!

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Anahtar Kelimeler:
Davut Gül trt
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