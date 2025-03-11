Herkes Mansur Yavaş'a yanıt sandı! İmamoğlu cephesinin 'İBB' paylaşımındaki gerçek ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Mansur Yavaş; CHP’nin ön seçimine girmeyi reddetti. İmamoğlu ise adaylık turuna başladı. Mansur Yavaş’ın “Seçime 2.5 sene var hizmeti aksatıp daha günü belli olmayan seçim için harekete geçecek halimiz yok” sözü bugüne damga vurdu.

Mansur Yavaş, “Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır” ifadelerini kullanmıştı.

O PAYLAŞIM MANSUR YAVAŞ’A GÖNDERME Mİ?

İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun; bugün yaptığı paylaşımına “İBB TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR” notunu düştü. Murat Ongun’un bu paylaşımda Mansur Yavaş’a yanıt verdiği iddia edildi.

9 MART’TA DA “TIKIR TIKIR” PAYLAŞIMI YAPILMIŞ

Ne var ki Ongun'un "İBB tıkır tıkır çalışıyor" mesajını ilk kez bugün vermediği ortaya çıktı. 9 Mart'ta da İmamoğlu'nun bir paylaşımını alıntılayan Ongun'un yine aynı notu düştüğü görüldü.

Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası İmamoğlu cephesinden gelen paylaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Mansur Yavaş'ın açıklamaları doğru, Ongun'un paylaşımı yanlış anlaşıldı. Ongun'un paylaşımı, Yavaş'a bir yanıt niteliği taşımaktadır. İkisi de kendi siyasi stratejilerini sürdürüyor, pek önemli değil. Adaylık yarışı halkın gündeminde değil, başka meseleler daha önemli. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

YAVAŞ'TAN ADAYLIK MESAJI

Mansur Yavaş, dün Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada seçim ve adaylık tartışmalarına ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.

"GÜNÜ GELİNCE BAKILIR"

Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."