Herkes o 6 ismi konuşmuştu! Gazetecilerin ifade vermesine Özgür Özel sitem etti

Dün altı gazeteci ifadeleri alınmak üzere götürülmüş, gazeteciler ifadelerinin ardından serbest bırakılarak adliyeden ayrılmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan gelişmeyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. Özel ayrıca CHP'yi "CHP'yi Türkiye'nin ikinci büyük partisi" olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek" diye yanıt verdi.

Özgür Özel, Bilkent'teki Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'birinci parti' resti ve gazeteciler hakkındaki çıkışı dikkat çekti.

"OY OLARAK BİRİNCİ PARTİYİM, SON SEÇİMDE BİRİNCİ PARTİYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında "CHP'yi Türkiye'nin ikinci büyük partisi" olarak zikretmesini eleştiren Özel, "Bunu bir tek üye sayısı için söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde birinci partiyim. Son seçimi söylüyorsa birinci partiyim. İlk kurulan parti diyorsa birinci partiyim. Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek." diye konuştu.

'GAZETECİLER' TEPKİSİ: "SUÇ HALİNE SOKULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün 6 gazetecinin ifade vermeye çağrılmasına yönelik soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Sorulan sorular, gazetecilik faaliyetlerinin sorgulanmasıdır. Kimsenin haddi değildir. Bu memlekette gazetecilik yapmak suç değildir. Suç haline sokulmaya çalışılmaktadır. Bununla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlara geçmiş olsun."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeleri alınan Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Ruşen Çakır, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
