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Herkes saldırı talimatlarını konuşurken Trump'tan 'Putin' çıkışı! Dünyanın gözü kulağı bu görüşmede

18.03.2025 10:03
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Dünya bugün Gazze'deki son katliamla sarsılırken bir yandan da Donald Trump-Vladimir Putin görüşmesine dikkat kesilmiş durumda. Görüşmeden kısa süre önce Trump çarpıcı bir çıkışa imza attı. Putin ile görüşmeyi sabırsızla beklediğini vurgulayan Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajı ses getirdi.

Herkes saldırı talimatlarını konuşurken Trump'tan 'Putin' çıkışı! Dünyanın gözü kulağı bu görüşmede

Dün ABD ordusuna Yemen'deki Husilere saldırma talimatı veren Donald Trump ardından ise İsrail'in Gazze'ye saldırısında fikir verdi. Şimdiyse gözler kulaklar Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Görüşme öncesi Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu.

PUTİN İLE TRUMP NE GÖRÜŞECEK?

Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.

Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

"SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada Putin ile görüşmesini işaret eden Trump "Savaşın sona ermesini istiyoruz, belki yapabileceğiz belki yapamayacağız ama büyük olasılıkla başarabileceğimizi düşünüyorum" mesajını vermişti

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıklamıştı. Witkoff, "Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin Donald Trump abd
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