Herkes sustu taşlar konuştu

Çok eski ama eskimeyen bir oyun. Çekişmeli, inişli-çıkışlı, güç dengesiyle, hesap kitap, taktik işi. Taşların dünyasında onları yerinden oynatanların sahnesindeyiz. Gürcistan’ın Batum kentinde 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası’nın düzenlendiği salonda onlarca sporcu arasında sessizce Milli sporcularımızın masasına doğru ilerliyoruz. Kimi gergin kimi kendinden çok emin, belli etmemeye çalışarak rakibini şöyle bir süzenler mi ararsınız, start alan karşılaşmada hâlâ rakibini bekleyenleri mi... Satrançta oyun zekâsı kadar rakibin karşısında sergilenen oyunculuk performansı da maçın seyrinde rol çalıyor.

Her masada sporcular bir sonraki hamleyi düşünürken yanındaki takım arkadaşının gidişatını da göz ucuyla takipte. Maç atmosferinde bu anları yakalamak bambaşka bir deneyim. Dokuz tur üzerinden oynanan şampiyonayı Millilerimiz gururla noktaladı. 15 Ekim’de sona eren turnuvada genel kategoride aldığımız sonuç, Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda tarihimizin en iyi derecesi.

HEYECAN VERİCİ BİR TAKIM

Son turun ardından millilerimiz genel kategoride 10’uncu, kadınlar kategorisinde ise 16’ncı sırada yer alarak şampiyonayı tamamladı. Bu, artık satrançta birkaç jenerasyon boyunca kuvvetli büyükustalar yetişmesinin sonucu. Dünya satrancını heyecanlandıran genç yıldızlarımız ve dünya satrancında kendilerine saygın yer edinmiş büyükustalarımızın bir araya geldiği heyecan verici bir takımımız var. Türkiye Satranç Federasyonu sonuçları böyle değerlendirirken daha üst sıraları hedefe koyuyor: “Kadın milli takımımız da son tur Fransa’ya talihsiz şekilde kaybetmeseydik daha da iyi olabilirdi. Bununla birlikte bu takım ağırlıklı 2004-2008 doğumlu genç sporcularımızın yer aldığı genç bir takım. Bir yıl içinde üst düzey antrenörler eşliğinde üç hazırlık kampı yapıldı. Önümüzdeki yıllarda daha üst sıralar için biz de federasyon olarak çalışmalar yapmayı istiyoruz. Bununla yetinmeyip, yaş grupları seviyesinde gelen yetenekli genç sporcuların takibini de yapacağız.”

GM Mustafa Yılmaz sosyal medyada milli takımın şampiyonada gösterdiği mücadeleye dair bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine FIDE CEO’su Emil Sutovsky’den yanıt gecikmedi: “Türkiye’nin en geç 2029’da madalya kazanacağını öngörüyorum ve bunun bir sonraki Avrupa takımlarında gerçekleşmesine şaşırmam.” Federasyon tarafı da bunu şöyle yorumladı: “Emil Sutovsky’e olumlu görüşleri için teşekkür ediyoruz. Kendisi, FIDE’deki görevinin yanı sıra çok güçlü bir büyükusta. Aynı yorumu şampiyonada takımımızın antrenörü ve kaptanı Ivan Cheparinov da bizimle paylaştı. Çok daha üst sıraları hedefliyoruz.”

“SATRANCIN MESLEK OLARAK GÖRÜLMESİ LAZIM"

Basın buluşmasında bir araya geldiğimiz Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, sporcularımızın azimle ve inançla ülkemizi temsil etmelerinden gurur duyduklarını anlatırken “Milli sporcularımız Mustafa ve Emre yaş olarak daha büyük oldukları için kendilerinden genç sporculara yol açmaya çalışıyorlar. Bizim Türkiye’de satrancı meslek hâline getirmek için çalışıyor olmamız gerekiyor. Bu konuda sorumluluk almamız gerekiyor. Bunun meslek olarak görülmesi lazım” diyor.

376 SPORCU KATILDI

Genel kategoride 40, kadınlar kategorisinde 36 ülke takımı yer aldı. Avrupa Satranç Birliği (ECU) ve Gürcistan Satranç Federasyonu’nun organizasyonunda toplamda 376 sporcu ülkelerini temsil etti.

TAKIM ARKADAŞLARININ PRENSESİ

Takım arkadaşlarının “Prenses” diye hitap ettikleri Ceren Tırpan “Profesyonel satranca başladığımdan beri Milli Takım’da oynamak hayalimdi. Gerçekleştiği için gururluyum. 7/5 gibi güzel bir sonuçla bitirdim. Turnuvada ayrıca WIM normu almayı başardım. Satranç oynayan kız çocuklarına rol model olabilmek ve satrancı bırakmamaları için ilham olabilmeyi istiyorum” diyor.

“Meslek olarak da satranç oyuncusu olmak istiyorum. İkinci mesleğim mühendislik olabilir” diyen Büyükusta (GM) Ediz Gürel için ilk sırada satranç geliyor. Takviminde 30 Ekim’de Dünya Şampiyonası var.

WIM Sıla Çağlar: ABD Saint Louis Üniversitesi’nde yüzde 100 burslu nörobilim eğitimi görüyor. “Üniversiteye hazırlık için satrancı yarı yolda bırakmanıza gerek yok. Kızların satrançla üniversiteyi garantileyebi-leceğini bilmesi lazım” diyor.

GM Işık Can: ‘‘Daha fazla satranç çalışmak için Amerika’da satranç bursuyla finans ve ekonomi üzerine çift anadal yaptığım Missouri Üniversitesi’ndeki ders yükümü azalttım. Turnuva bireysel açıdan âdeta bir kâbus gibi başlamıştı. Pes etmeden devam ettim ve son üç maçımı kazanarak takımıma çok önemli galibiyetler yolunda katkı sağladım. Bu başarılar, aynı zamanda bana bireysel olarak gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşattı.”

“ARTIK CAM DUVARLAR AŞILDI"

20 yıldır TSF’nin ana sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, aradan geçen sürede satrançta kat edilen mesafenin önemine değindi; “TSF bugün Türkiye’de en çok lisanslı sporcusu bulunan federasyon hâline geldi. Satranca olan ilginin artması ve kitlesel bir spor hâline gelmesi sayesinde antrenörleri, kulüpleri, turnuvalarıyla kendi içinde işleyebilen bir ekosistem oluştu. Geçmişte ülkemizden bir satranç sporcusunun uluslararası müsabakalarda iyi dereceler yapması konusunda cam bir duvar vardı. Bu cam duvarları aşan, başarılarıyla satrancın ülkemizde popüler bir spor olmasına katkıda bulunan kadın, erkek sporcularımızdan oluşan Millî Takımlarımız bugün Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.”