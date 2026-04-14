HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hesabı fazla aldıklarını iddia edip kurşun yağdırdılar, gerçeği görünce dönüp özür dilediler

Samsun’un Atakum ilçesinde bir bara eğlenmeye giden 3 arkadaş, "hesap fazla geldi" diyerek tartıştıkları iş yerini gece saatlerinde silahla kurşunladı. Sabah banka hesaplarına bakan şahıslar, aslında doğru ücret alındığını ve üstelik kendilerine 5 bin lira da indirim yaptığını fark etti. Şahıslar daha sonra bara gidip özür diledi. Sonrasında ise teslim oldular.

Olay, 12 Nisan gecesi Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde bulunan bir barda meydana geldi. Çarşamba ilçesinden eğlenmek için gelen 3 arkadaş, mekanda kendilerine gelen 35 bin TL’lik hesabın fazla olduğunu öne sürerek itiraz etti ve 30 bin TL ödeme yaptı.

İŞ YERİNE ATEŞ AÇTILAR

Bardan ayrılan şahıslar, yaklaşık 2 saat sonra alkolün de etkisiyle iş yerine tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin tabelasına çok sayıda kurşun isabet etti.

DOĞRU ÜCRET ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gündüz saatlerinde hesapları yeniden değerlendiren şahıslar, aslında doğru ücret alındığını ve üstelik kendilerine 5 bin lira da indirim yaptığını fark etti.

ÖZÜR DİLEYİP TESLİM OLDULAR

Bunun üzerine iş yerine giderek özür dileyen şüpheliler daha sonra polise gidip teslim oldu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K.(26), D.D.(25) ve A.C.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.