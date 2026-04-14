Hesabı fazla aldıklarını iddia edip kurşun yağdırdılar, gerçeği görünce dönüp özür dilediler

Olay, 12 Nisan gecesi Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde bulunan bir barda meydana geldi. Çarşamba ilçesinden eğlenmek için gelen 3 arkadaş, mekanda kendilerine gelen 35 bin TL’lik hesabın fazla olduğunu öne sürerek itiraz etti ve 30 bin TL ödeme yaptı.

İŞ YERİNE ATEŞ AÇTILAR

Bardan ayrılan şahıslar, yaklaşık 2 saat sonra alkolün de etkisiyle iş yerine tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin tabelasına çok sayıda kurşun isabet etti.

DOĞRU ÜCRET ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gündüz saatlerinde hesapları yeniden değerlendiren şahıslar, aslında doğru ücret alındığını ve üstelik kendilerine 5 bin lira da indirim yaptığını fark etti.

ÖZÜR DİLEYİP TESLİM OLDULAR

Bunun üzerine iş yerine giderek özür dileyen şüpheliler daha sonra polise gidip teslim oldu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K.(26), D.D.(25) ve A.C.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır