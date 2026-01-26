HABER

Hesarek Kayak Merkezi’nde yoğunluk: Ziyaretçiler karın keyfini çıkardı

Bingöl’de Hesarek Kayak Merkezi, yarı yıl yoğunluğu ve renkli görüntülerle kış turizminin gözde adreslerinden biri oldu.

Bingöl merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulunan Haserek Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 2 bin 500 rakımlı kayak merkezinde bin 600 metre uzunluğunda pist, 70 yatak kapasiteli otel, teleski, telesiyej ve baby lift alanları bulunurken, kayak merkezine gelen ziyaretçiler burada dolu dolu bir gün geçiriyor. Kayak merkezine Bingöl’ün yanı sıra Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Malatya’dan da ziyaretçiler akın ediyor. Yarı yıl tatili ve hafta sonunu fırsat bilen aileler kayak merkezine akın ederek karın ve kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Ailesiyle birlikte Ankara’dan Bingöl’e gelen ziyaretçilerden Özlem Gözen, "Bugün Hesarek Kayak Tesisleri’ne geldik. Teleferiğe bindik, çok güzeldi ve çok keyifliydi. Kayağa bindik, karın keyfini çıkardık. Çocuklarla birlikte kızağa bindik, kartopu oynadık. Uzun zamandır bu kadar çok kar görmemiştim. Teleferiğe de ilk defa burada bindim, benim için güzel bir deneyim oldu. Hava soğuktu ama insanlar çok sıcak. Herkesle birlikte eğlendik" dedi.
Bingöl’e kız kardeşini ziyarete geldiğini belirten Gözen, Hesarek Kayak Merkezi’nin hem doğası hem de atmosferiyle kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Bingöl halkına teşekkür etti.

