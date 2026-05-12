Heyelandan dolayı kapanan tabiat parkı yolu ulaşıma açıldı

Bolvadin’in doğa turizm merkezlerinden biri olan Kemerkaya bölgesindeki Yedikapı Tabiat Parkı yolunda, geçtiğimiz günlerde korkutan bir doğa olayı yaşandı. Bölgede bir süredir etkisini sürdüren yağmur ve kar suları toprak zeminini yumuşatarak heyelanı tetikledi. Durumun bildirilmesi üzerine Bolvadin Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye hızla iş makineleri sevk edildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, yol temizlenerek ulaşıma açıldı.

