Hiçbir sebep yokken önce yumruk attı ardından yüzünü kesti... Talihsiz kadının son hali ortaya çıktı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen Ukraynalı bir kadına önce yumruk attı. Ne olduğunu anlamaya çalışan talihsiz kadın daha sonra yerdeyken cani adam tarafından tekrar saldırıya uğradı. Elindeki sert cisimle kadının yüzüne çizik atan cani adam saldırı sonrası sırra kadem bastı. Yaşanan korkunç anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı.

Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

SIRRA KADEM BASTI

Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı arıyor.

Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

