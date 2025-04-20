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Hindistan’da sel can aldı: 3 ölü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da sel can aldı: 3 ölü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde sağanak yağış etkili oldu. Dünden bu yana aralıksız yağan yağışlar sele yol açarken, felakette 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirtti. Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 ev yıkıldı. Birçok araç sel sularına kapıldı.

CAMMU-SRİNAGAR ULUSAL KARAYOLU’NDA HEYALAN

Bölgede meydana gelen heyelan sonucu Cammu-Srinagar Ulusal Karayolu (NH-44) tamamen trafiğe kapandı. Yola düşen kayalar nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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