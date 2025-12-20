HABER

Hindistan'da yolcu treni fillere çarptı: 7 fil telef oldu

Hindistan'ın Assam eyaletinde yolcu treninin fil sürüsüne çarpması sonucu 7 fil telef oldu, 1 fil yaralandı.

Hindistan'ın Assam eyaletinin Hojai bölgesinde yolcu treni, raylara giren fil sürüsüne çarptı. Trenin 5 vagonu raydan çıktı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, 7 filin telef olduğu, 1 filin ise yaralandığı belirtildi. Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada ise kazanın filler için belirlenen bir geçiş yolu olmayan bir noktada meydana geldiği aktarıldı. Makinistin yaklaşık 100 filden oluşan sürüyü görüp acil frenleri devreye soktuğu, ancak bazılarına çarptığı ve fillerin de trene doğru koştuğu kaydedildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

