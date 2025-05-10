Hindistan-Pakistan savaşında son durum! Beklenen misilleme başladı, füzeler peş peşe ateşlendi

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın bir kez daha füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Askeri üslere düzenlenen saldırıda can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 3 askeri üssün hedef alındığını açıkladı, Rawalpindi'deki Nur Han üssünün bu üslerden biri olduğu duyuruldu. Pakistan hava kuvvetlerinin saldırılardan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.

Füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, edilemeyenlerin ise hedefleri vuramadığı bildirildi. Saldırıda kullanılan füzelerin elektronik imzalarına sahip olduklarını söyleyen Ordu sözcüsü, "Füzelerin nereden geldiğini biliyoruz" dedi.

Pakistan hava sahasının tüm uçuşlara yaklaşık 9 saat boyunca kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan'a bu saldırıların cevabı verilecek denildi.

BEKLENEN MİSİLLEME BAŞLADI

Pakistan devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre beklenen misilleme saldırısı başladı.

Pakistan hükümeti, Hindistan’a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Pakistan askeri kaynakları Hindistan'a ait 4 askeri üssün hedef alındığını söyledi.

Güvenlik kaynaklarına göre, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu.

Operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi.

Görgü tanıklarına göre Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Benzer patlamaların Hindistan'ın Amritsar ve Cammu kentinde de duyulduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBDENLER VAR

Reuters, Hindistan'ın Jammu bölgesinde 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

Pakistan Ordusu, Amritsar'daki patlamalara Hindistan'ın kendi füzelerinin neden olduğunu iddia etti.

Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

G7 ülkeleri de bölgedeki gerilime dair açıklamalarda bulundu. İki ülkeye de gerilimi düşürme çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik 7 Mayıs’ta Hint ordusunun komşu ülkeye düzenlediği hava saldırılarıyla doruğa çıktı. Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Saldırılarda Keşmir’de 25 Hintli ve bir Nepalli hayatını kaybetti.

Hindistan saldırılarında 24 nokta hedef alındı, Pakistan hava savunma sistemlerini aktif hale getirerek hava sahasını kapattı. İki ülke de çatışmadan sonra sivil savunma tatbikatlarını genişletti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarında barajları hedef aldığını belirterek Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

1947’den beri Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle defalarca savaşın eşiğine gelen iki ülke de nükleer silahlara sahip. Hindistan Pakistan’ı Keşmir’de ayrılıkçı şiddeti körüklemekle suçluyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır