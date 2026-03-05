HABER

Hint Okyanusu'na özgü ‘portakal benekli lagos' Mersin'de tezgaha çıktı

Mersin'de Hint Okyanusu kaynaklı ‘portakal benekli' ya da ‘kırmızı benekli lagos' balığı tezgahlarda yerini aldı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, son yıllarda deniz suyu sıcaklığındaki artış ve gemi hareketliliği nedeniyle tropikal balık türlerinin Akdeniz'de görülmeye başladığını söyledi.

Mersin Balık Pazarı'nda Akdeniz'de nadir görülen bir balık türü tezgâhlarda satışa sunuldu. Balıkçıların ‘portakal benekli' ya da ‘kırmızı benekli lagos' olarak adlandırdığı balığın Hint Okyanusu kaynaklı olduğu belirtildi.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Polat, son yıllarda Akdeniz'de farklı balık türlerinin görülmeye başladığını belirterek, denizlerdeki değişimin bu türlerin ortaya çıkmasında etkili olduğunu ifade etti. Polat, balığın bölgeye geliş nedenlerine ilişkin, "Akdeniz'de daha önce de yaşadığımız gibi Hint Okyanusu kaynaklı değişik balıklar geliyor. Bu balıklar bizim denizimizde olmayan balıklar. Havaların sıcaklığı, deniz suyunun sıcaklığı, tuz oranı ve gelen yük gemilerinin sintine sularıyla bazı balık türleri buraya gelebiliyor. Bu balık türünün de oradan geldiğini düşünüyoruz" dedi.

"AKDENİZ'E ÖZGÜ BİR BALIK DEĞİLDİR"

Balığın Akdeniz'e özgü olmadığını söyleyen Polat, "Bu gördüğünüz kırmızı benekli lagos dediğimiz balıktır, portakal benekli de deniyor buna. Bu Akdeniz'e özgü bir balık değildir, tamamen Hint Okyanusu kaynaklıdır. 5-6 yıl önce Antalya Körfezi'nde görülmüştü. Şimdi Mersin'de de denk geldik" diye konuştu.

"AKDENİZ'DE DE DEĞİŞKENLİK OLUYOR"

Akdeniz'de zamanla tropikal özelliklerin görülmeye başladığını dile getiren Polat, "Yıllar içerisinde Akdeniz artık tropikal bir deniz olmaya başladı. Teknolojinin gelişmesiyle, gemilerin hareketliliğiyle ve doğanın kendi içindeki gücüyle Akdeniz'de de değişkenlik oluyor. Böyle tropikal balıklar buraya gelmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

"BALIK GAYET LEZZETLİ BİR BALIK"

Balığın lezzetli bir tür olduğunu belirten Polat, "Portakal benekli, yani kırmızı benekli lagos dediğimiz balık gayet lezzetli bir balık. Okyanusta yetişen bir balık. Eti bembeyaz, pamuk gibidir ve yumuşaktır. Her zaman çıkan bir balık çeşidi değil. Biz de tezgahımıza koyduk, satışa sunuyoruz" dedi.

"BU BALIĞI BİLEN VE TANIYAN SATIN ALIYOR"

Balığa talep olduğunu söyleyen Polat, "Sabah bir tanesini sattık. Bu balığı bilen ve tanıyan satın alıyor. Elimizde 6-7 tane vardı, şu an 5 tane kaldı" şeklinde konuştu.

Balığın kilosunun 700 TL'den satıldığını ifade eden Polat, "Normalde lagos balığını 700 ile bin TL arasında toptan fiyatına satıyoruz. Bu balık yeni çıktığı için tanınması yeni olduğu için fiyatını diğer lagosa göre düşük tuttuk ve kilosunu 700 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA

