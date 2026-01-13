Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA
