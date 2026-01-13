HABER

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA

Gaziantep
