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Hisarcık'ta biçerdöverden kaynaklanan yangın 30 dekar alanı kül etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımın otluk alanı tutuşturması sonucu çıkan yangında 30 dekarlık boş ve hububat ekili alan zarar gördü.

Hisarcık'ta biçerdöverden kaynaklanan yangın 30 dekar alanı kül etti

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bozyaka mevkiinde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Emet ve Hisarcık ilçe belediyelerinden itfaiye ekipleri, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik uğraşları sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 30 dekar hububat ekili, hasat edilmiş ve boş alan küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yangın Kütahya
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