Hisarcık'ta kültür varlığı statüsündeki binalar risk oluşturuyor

Halen korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan 72 binanın bulunduğu ilçede, bina sahipleri hiçbir tarihi kriter taşımadığını savundukları yapıların da kurul tarafından tescillendiğini belirtiyor. Kültür varlığı statüsündeki evinin 1969 yılında yapıldığını söyleyen Mehmet Ali Uludoğan, "Hiçbir tarihi özelliği bulunmayan taş ve kerpiçten yapılma binamız, 2015 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. O dönemde yaptığımız itiraz sonucu tescil kaldırıldı. Ancak iki yıl sonra yeniden değerlendirilerek tekrar tescil edildi. Tescili kaldırılan bazı kişiler binalarını yıktı ve tekrar tescil edilmedi. Biz ise ileride değerlendirmek için yıkmamıştık, bu nedenle yeniden tescile maruz kaldık. Bölge İdare Mahkemesine itiraz ettik fakat sonuç alamadık. Şu an bu binalar ilçemizin kanayan yarası. 40-50 yıllık, çatlaklarla dolu ve her an yıkılabilecek durumdalar. Bu şekilde kalmaları bizim için ekonomik kayıp. Yetkililerden tescile değer olmayan binaların yeniden incelenmesini istiyoruz" dedi.

İlçedeki bina sahipleri, özellikle kullanılmayan ve atıl durumda olan yapıların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanatsal veya tarihi değeri bulunmayan binaların kontrollü şekilde yıkılması, mimari özelliği bulunan yapıların ise restore edilerek korunması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar, bakımsızlık ve iklim şartları nedeniyle kendiliğinden yıkılma riski bulunan bu yapıların, ileride olabilecek bir çökme durumunda can kaybına ve araçlarda maddi hasara yol açabileceğini belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

İlçede halen korunması gerekli kültür varlığı statüsünde 72 eski bina bulunduğu bildirildi.

