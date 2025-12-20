Hisarcık’ta miniklere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldı

Etkinliğe Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ve Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin katıldı. Program kapsamında okul yönetimi ve öğretmenlerden etkinlik hakkında bilgi alan protokol üyeleri öğrencilerle yakından ilgilenerek sergilenen yerli ürünleri inceledi. Öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve stantlar büyük beğeni toplarken, etkinlik boyunca öğrenciler ve öğretmenler arasında samimi bir diyalog olduğu gözlemlendi.

Yerli üretimin ve tasarruf bilincinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, öğrencilere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldı. Protokol üyeleri, bu tür etkinliklerin öğrencilerde farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır