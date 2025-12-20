HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hisarcık’ta miniklere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldı.

Hisarcık’ta miniklere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldı

Etkinliğe Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ve Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin katıldı. Program kapsamında okul yönetimi ve öğretmenlerden etkinlik hakkında bilgi alan protokol üyeleri öğrencilerle yakından ilgilenerek sergilenen yerli ürünleri inceledi. Öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve stantlar büyük beğeni toplarken, etkinlik boyunca öğrenciler ve öğretmenler arasında samimi bir diyalog olduğu gözlemlendi.

Yerli üretimin ve tasarruf bilincinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, öğrencilere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldı. Protokol üyeleri, bu tür etkinliklerin öğrencilerde farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat'ta motokuryeyi öldüren katil zanlısı arkadaşı çıktıTokat'ta motokuryeyi öldüren katil zanlısı arkadaşı çıktı
Gün doğumuyla buluşan sis görsel şölen sunduGün doğumuyla buluşan sis görsel şölen sundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.