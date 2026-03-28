Hisse devirleri, nakit hareketleri... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Dikkat çeken şoför detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı. Rapora göre Yalım adına kayıtlı 1 araç ile tam 31 taşınmaz bulunduğu ve şirketleri üzerinden yürütülen işlemler tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN HİSSE DEVRİ VE NAKİT TRAFİĞİ

Yalım’ın %90 ortağı olduğu Yalım Petrol şirketindeki hisselerini şoförü Cihan Aras’a devrettiği, devir sürecinde hesabından 24 milyon 625 bin TL’lik nakit çekim yapıldığı, aynı tutarın Cihan Aras tarafından aynı gün ve aynı şubede hesaba yatırılarak aldatma amaçlı işlem gerçekleştirildiği raporda yer aldı.

Yine Yalım’ın %95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketindeki hisselerini de devrederken 9 milyon 500 bin TL tutarında benzer bir nakit çekme ve yatırma işlemi gerçekleştirildiği ve bir para trafiği oluşturulduğu raporda yer aldı. Tüm bu işlemlerin açıklamasında ise “hisse devri ödemesi” yazıldığı öne sürüldü.

Rapora gçre Hisse devirleri sonrası Yalım Petrol Ürünleri Tur. Oto. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı 28 araç, 55 adet taşınmaz olduğu, Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürn. Tur. İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti adına ise kayıtlı 5 araç, 28 taşınmaz bulunduğu, Yalım’ın üzerine olan 1 araç ve tam 31 taşınmaz ile birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaz ortaya çıktı.