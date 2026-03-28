HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hisse devirleri, nakit hareketleri... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Dikkat çeken şoför detayı

Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yalım ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı. Yalım’ın şoförü Cihan Aras üzerine yapılan hisse devirleri ve nakit hareketleri raporda yer aldı.

Hisse devirleri, nakit hareketleri... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Dikkat çeken şoför detayı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Hisse devirleri, nakit hareketleri... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ın MASAK raporu ortaya çıktı: Dikkat çeken şoför detayı 1

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı. Rapora göre Yalım adına kayıtlı 1 araç ile tam 31 taşınmaz bulunduğu ve şirketleri üzerinden yürütülen işlemler tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN HİSSE DEVRİ VE NAKİT TRAFİĞİ

Yalım’ın %90 ortağı olduğu Yalım Petrol şirketindeki hisselerini şoförü Cihan Aras’a devrettiği, devir sürecinde hesabından 24 milyon 625 bin TL’lik nakit çekim yapıldığı, aynı tutarın Cihan Aras tarafından aynı gün ve aynı şubede hesaba yatırılarak aldatma amaçlı işlem gerçekleştirildiği raporda yer aldı.

Hisse devirleri, nakit hareketleri... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ın MASAK raporu ortaya çıktı: Dikkat çeken şoför detayı 2

Yine Yalım’ın %95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketindeki hisselerini de devrederken 9 milyon 500 bin TL tutarında benzer bir nakit çekme ve yatırma işlemi gerçekleştirildiği ve bir para trafiği oluşturulduğu raporda yer aldı. Tüm bu işlemlerin açıklamasında ise “hisse devri ödemesi” yazıldığı öne sürüldü.

Rapora gçre Hisse devirleri sonrası Yalım Petrol Ürünleri Tur. Oto. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı 28 araç, 55 adet taşınmaz olduğu, Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürn. Tur. İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti adına ise kayıtlı 5 araç, 28 taşınmaz bulunduğu, Yalım’ın üzerine olan 1 araç ve tam 31 taşınmaz ile birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaz ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Özkan Yalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.