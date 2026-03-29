HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hizbullah, İsrail ordusu hedeflerine yönelik 33 saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere 33 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail hedeflerine yönelik saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Beyyada beldesinde yoğunlaştığı belirtildi.

Beyyada'da İsrail ordusuna ait askeri nakliye aracı, radar sistemi ve çok sayıda Merkava tankının hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca, Merkava tanklarının hedef alınmasına ilişkin videolar da paylaşıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Taybe, Vizzani, Şema, Dibil ve Ras Nakura'da da İsrail ordusuna ait hedeflere roketler ve İHA'larla saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyinde Hayfa kentinin güneydoğusundaki Nasharim Üssü ile ülkenin kuzeyindeki Meron Üssü'nün de İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait hedeflere 33 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Hizbullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.