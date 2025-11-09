HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Hızlı şarj gerçekten zararlı mı? 6 aylık iPhone testi gerçeği ortaya çıkardı!

Hızlı şarjın pile zarar verip vermediği yıllardır tartışma konusuydu. Ancak 6 ay süren bir iPhone pil testi, bu tür tartışmalara son noktayı koymuş olabilir.

Hızlı şarj gerçekten zararlı mı? 6 aylık iPhone testi gerçeği ortaya çıkardı!
Enes Çırtlık

Akıllı telefon kullanıcıları için en çok tartışılan konulardan biri, hızlı şarjın uzun vadede pile zarar verip vermediği. Kimi kullanıcılar hızlı şarjı pil ömrünü kısaltan bir tehdit olarak görürken, kimileri de farkın önemsiz olduğunu savunuyor. Yapılan yeni bir detaylı test ise bu tartışmaya son noktayı koyabilecek türden.

HIZLI ŞARJ ZARARLI MI?

Bir YouTube kanalı, bu hafta, hızlı şarj ile yavaş şarjın zamanla pil ömrünü nasıl etkilediğini karşılaştıran altı aylık bir pil testinin sonuçlarını paylaştı.

MacRumors'ta yer alan habere göre, HTX Studio isimli ekip tarafından altı adet iPhone 12 modeli kullanılarak, pillerin yüzde beşten tamamen yüzde yüze kadar tekrar tekrar şarj edilip boşaltıldığı bir sistem kuruldu. Üçü hızlı şarj edildi, üçü ise yavaş şarj edildi.

Başka bir iPhone grubunda ise aynı test uygulandı, ancak bu kez şarj işlemi yüzde 30’da başlatılıp yüzde 80’de durduruldu; böylece telefonlar sürekli bu aralıkta kaldı.

Deneyden önce her telefonun pil kapasitesi ölçüldü ve 500 döngü sonrasında tekrar test edildi.

Hızlı şarj gerçekten zararlı mı? 6 aylık iPhone testi gerçeği ortaya çıkardı! 1

VE SONUÇLAR...

Sonuçlar, hızlı şarjın pilde fazladan bir yıpranmaya yol açmadığını, ancak iPhone’u yüzde 30 ila 80 aralığında tutmanın küçük de olsa fayda sağlayabileceğini gösterdi.

Kanal, bir iPhone’u şarj etmenin yolunun “nasıl isterseniz öyle” olması gerektiği, yani aşırı düşünmeden, çok az bir pil ömrü kazancı için zihinsel enerjiyi harcamaya değmeyeceği sonucuna vardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük hamle! Geliyor... (Üç yeni sürüm yolda)Büyük hamle! Geliyor... (Üç yeni sürüm yolda)
Ölenlerin arkasından iğrenç paylaşımlarÖlenlerin arkasından iğrenç paylaşımlar

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon iPhone Hızlı şarj şarj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.