Hızlı şarj gerçekten zararlı mı? 6 aylık iPhone testi gerçeği ortaya çıkardı!

Akıllı telefon kullanıcıları için en çok tartışılan konulardan biri, hızlı şarjın uzun vadede pile zarar verip vermediği. Kimi kullanıcılar hızlı şarjı pil ömrünü kısaltan bir tehdit olarak görürken, kimileri de farkın önemsiz olduğunu savunuyor. Yapılan yeni bir detaylı test ise bu tartışmaya son noktayı koyabilecek türden.

HIZLI ŞARJ ZARARLI MI?

Bir YouTube kanalı, bu hafta, hızlı şarj ile yavaş şarjın zamanla pil ömrünü nasıl etkilediğini karşılaştıran altı aylık bir pil testinin sonuçlarını paylaştı.

MacRumors'ta yer alan habere göre, HTX Studio isimli ekip tarafından altı adet iPhone 12 modeli kullanılarak, pillerin yüzde beşten tamamen yüzde yüze kadar tekrar tekrar şarj edilip boşaltıldığı bir sistem kuruldu. Üçü hızlı şarj edildi, üçü ise yavaş şarj edildi.

Başka bir iPhone grubunda ise aynı test uygulandı, ancak bu kez şarj işlemi yüzde 30’da başlatılıp yüzde 80’de durduruldu; böylece telefonlar sürekli bu aralıkta kaldı.

Deneyden önce her telefonun pil kapasitesi ölçüldü ve 500 döngü sonrasında tekrar test edildi.

VE SONUÇLAR...

Sonuçlar, hızlı şarjın pilde fazladan bir yıpranmaya yol açmadığını, ancak iPhone’u yüzde 30 ila 80 aralığında tutmanın küçük de olsa fayda sağlayabileceğini gösterdi.

Kanal, bir iPhone’u şarj etmenin yolunun “nasıl isterseniz öyle” olması gerektiği, yani aşırı düşünmeden, çok az bir pil ömrü kazancı için zihinsel enerjiyi harcamaya değmeyeceği sonucuna vardı.