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Hollanda'da erken seçim göründü! Geert Wilders koalisyondan çekildi, hükümet düştü

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı. Wilders'in çekilme kararıyla birlikte Hollanda'daki koalisyon hükümeti düşmüş oldu, erken seçim sesleri yükselmeye başladı.

Hollanda'da erken seçim göründü! Geert Wilders koalisyondan çekildi, hükümet düştü
Devrim Karadağ

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı. Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor" dedi.

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Wilders'in çekilme kararıyla birlikte Hollanda'daki koalisyon hükümeti düşmüş oldu, erken seçim sesleri yükselmeye başladı.

Wilders, Kasım 2023'te düzenlenen seçimde şaşırtıcı bir zafer elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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