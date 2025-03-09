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  4. Hollanda'dan Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi

Hollanda'dan Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi

09.03.2025 16:39
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Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkesinin, Ukrayna'ya askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere 3,5 milyar avro tutarında yeni bir destek paketi sağlayacağını açıkladı.

Hollanda'dan Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, sosyal medya hesabında, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'nın Dobropillya şehrine Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak Rusya'yı kınadı. Hollandalı Bakan, “Rusya'nın saldırganlığı sınır tanımıyor. Ukrayna'nın halkını ve kritik altyapısını korumak için daha fazla yardım acilen gerekiyor” ifadesini kullandı.

Veldkamp, Hollanda'nın Ukrayna'ya askeri ve sivil destek için 3,5 milyar avro daha tahsis edeceğini belirterek, “Barışa giden tek yol güçlenmekten geçiyor” açıklamasını yaptı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Ukrayna
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