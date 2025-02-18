HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HÜDA PAR çalıştayı sonuç bildirisi tartışma yarattı! Şeyh Said'den Türklük tanımına öyle talepler var ki...

HÜDA PAR çalıştayı sonuç bildirisi tartışma yarattı! Şeyh Said'den Türklük tanımına öyle talepler var ki...

18.02.2025 09:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği “Kürt Meselesine İnsani Çözüm’’ tartışılmaya devam ediyor. Toplantının sonuç bildirisiyle gündeme getirilen bazı talepler tepki çekti. Sıkça "Kemalist zihniyetin" hedef alındığı bildiride Cumhuriyet rejimine karşı ayaklanma başlatan Şeyh Said'den özür dilenmesi istendi. Anayasa'daki Türklük tanımından da şikayet edilen bildirgeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan çok sert bir tepki gelmişti.

HÜDA PAR çalıştayı sonuç bildirisi tartışma yarattı! Şeyh Said'den Türklük tanımına öyle talepler var ki...

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı cumartesi günü Diyarbakır Öğretmenevi konferans salonunda ‘Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı’ düzenlemişti. Toplantının sonunda yayımlanan sonuç bildirisi tartışmaların fitilini ateşledi. Bildiride yer alan taleplerden bazıları tepkilerin odağına yerleşti.

TÜRKLÜK TANIMI, "KEMALİST ZİHNİYET", KÜRTÇE'YE ANAYASAL GÜVENCE...

Bildiriyle anayasadaki Türklük tanımı ve "Kemalist zihniyet" hedef alınırken Kürtçe’nin anayasal güvenceyle resmi dil olması ve okullarda eğitim verilmesi istendi.

565993_HUDAPAR-GENEL-BASKANI-ZEKERIYA-YAPICIOGL

ŞEYH SAİD'DEN ÖZÜR DİLENİLMESİ İSTENDİ

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı ayaklanma başlatan Şeyh Said’den özür dilenmesi de istendi. Bu talep “Kürtlerin büyük bir saygıyla andığı Şeyh Said–i Palevi gibi Kürt alimlere yapılanlar başta olmak üzere bu güne kadar yapılan zulümlerden dolayı devlet adına özür dilenmeli ve mezar yerleri ivedilikle açıklanmalıdır” sözleriyle dile getirildi.

Ekran görüntüsü 2025-02-18 095509

"ANKARA’NIN SAADETİ, DİYARBAKIR’IN HUZURUNA BAĞLI"

HÜDA PAR'in toplantısının sonuç bildirisinde yer alan ve bazıları tartışma yaratan talepler şöyle:

  • Kürt meselesi, yüz yıldır çözüm bekliyor, bir yüzyıl daha beklemesin, heba edilmesin.

  • Huzur gelmesi şarttır, Ankara’nın saadeti, Diyarbakır’ın huzuruna bağlıdır.

  • Kürtlerin hak talepleri ve hassasiyetleri olmadan sorun çözülmez. Hassasiyetlerin başında İslam gelir.

  • Kemalist resmi ideolojinin dayatmaları neticesi çıkan ve binlerce ölüme yol açan şiddet çözüm enstrümanı olamaz.

  • Savaş baronlarına ve askeri vesayete fırsat verilmemeli, silahı çözüm gören anlayış yerine siyasi çözüm aranmalı.

'ŞEYH SAİD' TALEBİ

  • İnkâr ve asimilasyon politikaları tamamen terk edilmeli, anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  • Edebiyatı çokça yapılan kardeşliğin artık hukuku da tahakkuk ettirilmelidir.

  • Şeyh Said-i gibi Kürt âlimlere yapılanlar için özür dilenmeli, mezar yerleri de açıklanmalıdır.
Şeyh Said kimdir? Şeyh Said kimdir?
  • Kürtlerin Malazgirt, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndaki katkıları teslim edilmelidir.

565994_HUDAPAR-GENEL-BASKANI-ZEKERIYA-YAPICIOGL

OKULLARDA KÜRTÇE EĞİTİM

  • Kürtçe anayasal güvenceye kavuşturulmalı, anadilde eğitim sağlanmalıdır.

  • Kemalist zihniyetin ürünü darbe anayasası değiştirilmeli.

TÜRKLÜK TANIMI

  • Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her vatandaş Türk’tür tanımından vazgeçilsin.

  • Devlet diline hâkim olan ırkçı, dışlayıcı ve inkârcı söylem mevzuattan çıkarılmalıdır.

  • Ortak bir gelecek için inşası için tüm taraflar gecikmeksizin sorumluluk almalıdır.
Mynet Anket HÜDA PAR çalıştayı sonuç bildirisi üzerine ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Taleplerin çoğu makul ve gereklidir.
Bildirideki talepler bölücü nitelikte.
Çalıştayın amacı ve geliştirdiği fikirler toplumda olumsuz etkiler yaratabilir.
Daha fazla tartışma ve diyalog gereklidir.
Bu anket 11 saat 40 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

UÇUM'DAN ÇOK SERT SÖZLER: "BÖLÜNME ÇÖZÜMÜ ÇALIŞTAYI"

Sonuç bildirisi gündeme bomba gibi düşerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum çalıştayı "Cumhur İttifakından nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bölünme çözümü çalıştayı” şeklinde nitelendirmişti.

thumbs_b_c_d4b12c188071cc024b886006bd5d2f33

Toplantının hemen ertesi günü yayımladığı yazısında Uçum tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE İHANETLER ARSIZCA ARTIYOR!

1 Ekim ve devamında Sayın Bahçeli’nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımlarıyla devreye giren Devlet İnisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projesi yanlılarının bir bir deşifre olmasıdır.

Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler hadsizlikte zirve yaptılar.

Türkiye’yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye’nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler.

Terör diyemeyen, terör örgütüne karşı çıkamayan bu grup iki millet, iki vatandaşlık, iki eğitim dili, hatta iki resmi dil ve iki ülke diyerek Türkiye düşmanlığını ve bölünme niyetlerini ortaya döktüler.

Cumhur İttifakından nefret edenlerin ve Ak Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu “bölünme çözümü çalıştayı” Terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir.

Hele İslam’ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esalarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır.

Ne yaparsanız yapın Terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecektir.

Terörsüz Türkiye’ye geçildiğinde de Milli Devletin esaslarını; Cumhuriyet, Üniter Yapı, Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı ve Türkçeyi, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını kimse tartışmaya açamayacaktır.

Cumhuriyetle kazanılan Milli Devleti tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir. Buna asla geçit verilmeyecektir. Tam tersine Terörsüz Türkiye, Milli Devleti daha da güçlendirecek adımların atılmasını sağlayacak ve yurtsever demokrasimizi güçlendirecektir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Telefon, tablet, akıllı saat… Operasyonda ele geçirildiTelefon, tablet, akıllı saat… Operasyonda ele geçirildi
HÜDA PAR çalıştayı sonuç bildirisi tartışma yarattı! Şeyh Said'den Türklük tanımına öyle talepler var ki...HÜDA PAR çalıştayı sonuç bildirisi tartışma yarattı! Şeyh Said'den Türklük tanımına öyle talepler var ki...
Anahtar Kelimeler:
Anayasa hüda par türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tepkiler çığ gibi! Durumu kötü olan kadınlar üzerinden iğrenç hesap... Her şey canlı yayınlanıyor

Tepkiler çığ gibi! Durumu kötü olan kadınlar üzerinden iğrenç hesap... Her şey canlı yayınlanıyor

Bir kadın cinayeti daha! Daha 21 yaşındaydı... Cani önce öldürdü, sonra intihar etti

Bir kadın cinayeti daha! Daha 21 yaşındaydı... Cani önce öldürdü, sonra intihar etti

Emekli o zammı bekliyor 'Yüzde 50 artış' diyerek açıkladı! Net rakam verdi

Emekli o zammı bekliyor 'Yüzde 50 artış' diyerek açıkladı! Net rakam verdi

Metresinin evine gidince şoke oldu! Bomba sahne

Metresinin evine gidince şoke oldu! Bomba sahne

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

Feci kaza! Ünlü iş insanı ağır yaralandı, şoförü öldü…

Feci kaza! Ünlü iş insanı ağır yaralandı, şoförü öldü…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.