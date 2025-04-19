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Hukukçu Kezban Hatemi'den sert sözler! "Gençler Nişantaşı'nda iç çamaşırlarıyla dolaşıyorlar"

Canlı yayında konuşan hukukçu Kezban Hatemi sert eleştirilerde bulundu. Globalleşmeye dikkat çekerek "ne gizem kaldı ne haya" ifadelerini kullanan Hatemi, gençlerin giyim tarzını eleştirdi. Hatemi, "Erkeklerde böyle kadınları itici bulur" dedi.

Hukukçu Kezban Hatemi'den sert sözler! "Gençler Nişantaşı'nda iç çamaşırlarıyla dolaşıyorlar"
Begüm Özkaynak

EkolTV canlı yayınına katılan hukukçu Kezban Hatemi, toplumsal değerlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hatemi, Batı toplumlarıyla Türkiye arasındaki sosyal etkileşimin arttığını belirterek, "Amerika'da ne oluyorsa burada da oluyor, burada ne oluyorsa onlar da görüyor" ifadelerini kullandı.

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"NE GİZEM KALDI NE HAYA"

Toplumdaki ahlak değerlerinin aşındığını savunan Hatemi, giyim tarzları üzerinden eleştirilerde bulunarak, "Nişantaşı’nda iç çamaşırıyla dolaşan gençleri görüyorum. Vücutlarıyla bu kadar barışık olmaları şaşırtıcı. Birçok insan, bu şekilde kendilerini sergileyerek, adeta et balık kurumuna asılacak hale geliyor. Bu durum erkeklerde de kadınlara karşı iticilik yaratıyor. Ne gizem kaldı ne haya" dedi.

(EKOLTV)

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Anahtar Kelimeler:
Hukukçu Nişantaşı erkek giyim toplum Kadın
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