Hükümet konağı inşaatında maaş krizi

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir merkezde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında görev yapan vinç operatörü Fırat Demir, maaşını alamadığını gerekçe göstererek müteahhit firma ve yetkililere tepki gösterdi. Demir, sesini duyurmak amacıyla çalıştığı vincin üzerine çıktı.

VİNÇ OPERATÖRÜ 3 AYDIR MAAŞINI ALAMIYOR İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre vincin tepesinde kalan Demir, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Mesai arkadaşları ile polis ekiplerinin müteahhit firma yetkililerine ulaşmasının ardından yaşanan sorunun çözüme kavuşturulduğu öğrenildi.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

İkna edilen Demir, polis eşliğinde vinçten indirildi. Sağlık kontrolü amacıyla 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Demir, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Demir'in yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığı iddia edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır