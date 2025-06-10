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Hulusi Akar'dan İsrail'in 'Madleen' gemisine saldırısına tepki! "Bir gün mutlaka..."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsrail ordusunun sivil 'Madleen' gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıya yönelik açıklamasını paylaşan Akar, "Tarih unutmaz. Unutmayacağız. Bir gün mutlaka…" notunu düştü.

Hulusi Akar'dan İsrail'in 'Madleen' gemisine saldırısına tepki! "Bir gün mutlaka..."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

"BİR GÜN MUTLAKA..."

Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıya yönelik açıklamasını paylaşan Akar, "Tarih unutmaz. Unutmayacağız. Bir gün mutlaka…" notunu düştü.

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NE OLMUŞTU?

İsrail'in saldırıları altında açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli yelkenli, Akdeniz sularında İsrail ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğramıştı.

İsrail ordusu, yelkeninin İsrail'e götürüleceğini, 12 insan hakları savunucusu aktivistin ise ülkelerine gönderileceğini bildirmişti.

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Hulusi Akar
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