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Hulusi Akar - Özgür Özel davasında karar çıktı: 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek

06.03.2025 11:24
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın CHP lideri Özgür Özel'e açtığı davada karar çıktı. Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Hulusi Akar - Özgür Özel davasında karar çıktı: 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile Özel'in avukatı Sedat Aslantaş katıldı.

Söz alan Olgaç, Özel'in dava konusu sözleri nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, davanın kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Özel'in avukatı Aslantaş ise müvekkilinin sarf ettiği sözlerin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu, davacı tarafın bir siyasetçi olarak eleştirilere katlanması gerektiğini savunarak, davanın reddedilmesini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

Akar'ın avukatı Olgaç, Özel'in 11 Eylül 2024'de müvekkili aleyhine "ağır hakaret ve iftira mahiyetinde sözler kullandığı" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtilmişti.

Özel'in Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği kaydedilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Hulusi Akar
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