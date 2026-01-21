HABER

Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü kara dumanla kapladı

Mersin’in Erdemli ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, yükselen yoğun duman gökyüzünü adeta siyaha bürüdü.

Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü kara dumanla kapladı

Yangın, Akdeniz Mahallesi Sazbaşı mevkiinde hurda ayrıştırması yapılan bir atölyenin çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye çevresinde bulunan hurdalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yükselen kara dumanlar çevrede paniğe yol açtı.

Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü kara dumanla kapladı 1

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankeriyle yangına müdahale ederek alevlerin tesis içine ve çevrede bulunan meskenlere sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü kara dumanla kapladı 2

Kaynak: İHA

