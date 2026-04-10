Hürmüz Boğazı'nda yeni kriz! ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Durun!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaş, 40. gününde ateşkes kararıyla durmuştu. ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasıyla tüm dünya derin bir nefes alırken; gözler ise yeniden açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı'na çevrilmişti.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Ateşkesin devam ettiği bölgeden gelen haberler sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklama ise bir anda gündem yarattı.

İRAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol gemilerinden ücret almasına sert tepki gösterdi.

"ÜCRET ALIYORLARSA HEMEN ŞİMDİ DURSALAR İYİ OLUR"

Trump yaptığı açıklamada "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına dair haberler var. Almasalar iyi olur, eğer alıyorlarsa da hemen şimdi dursalar iyi olur!" ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIMIZ ANLAŞMA BU DEĞİLDİ!"

İran'a tepki gösteren Trump, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verme konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor. Bazıları buna onursuzca da diyebilir. Yaptığımız anlaşma bu değildi!" dedi.