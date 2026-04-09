Trump, "Anlaşmazlarsa acı verici olacak" diye tehdit etti, İran "İntikam almakta kararlıyız" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, "İran eğer anlaşmaya varamazsa, bu onlar için çok acı verici olacak" dedi. İran Dini Lideri Müçteba Hamaney ise, "İntikam almakta kararlıyız. Biz savaş istemedik ve istemiyoruz ancak meşru haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" dedi. Diğer yandan Netnayahu, Lübnan'a saldırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Trump, "Anlaşmazlarsa acı verici olacak" diye tehdit etti, İran "İntikam almakta kararlıyız" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkes ardından taraflar arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek temaslar öncesinde duruma ilişkin açıklamada yaptı. ABD merkezli NBC News’e konuşan Trump, İran'la muhtemel bir barış anlaşması ihtimaline ilişkin "iyimser" yaklaştığını söyledi. İran Dini Lideri Hamaney ise intikam almakta kararlı olduklarını, savaşı istemediklerini ama meşru haklarını savunacaklarını dile getirdi.

Trump, "Anlaşmazlarsa acı verici olacak" diye tehdit etti, İran "İntikam almakta kararlıyız" dedi 1

TRUMP: "İRAN EĞER ANLAŞMAYA VARMAZSA SONU ACI VERİCİ OLACAK"

Trump, İran’la yürütülen son müzakerelere ilişkin, "İranlı liderler görüşme sırasında basına konuştuklarından daha farklı konuşuyor. Çok daha makul oluyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeyi kabul ediyorlar. Unutmayın, onlar fethedildi. Orduları yok" ifadelerini kullandı. Trump, "Eğer anlaşmaya varamazlarsa, bu onlar için çok acı verici olacak" dedi.

Trump, "Anlaşmazlarsa acı verici olacak" diye tehdit etti, İran "İntikam almakta kararlıyız" dedi 2

İSRAİL’İN LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILARINI AZALTTIĞINI SAVUNDU

Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla çökmenin eşiğine gelen ateşkese ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de temasta bulunduğunu teyit etti. Trump, İsraillilerin Lübnan'daki saldırılarını azalttığını savunurken, "Bibi (Netanyahu) ile konuştum ve o da olayı fazla uzatmayacağını söyledi. Bence biz de biraz daha sakin olmalıyız" dedi.

Trump, "Anlaşmazlarsa acı verici olacak" diye tehdit etti, İran "İntikam almakta kararlıyız" dedi 3

HAMANEY: "ÜLKEMİZE SALDIRANLARI AFFETMEYECEĞİZ"

İran Dini Lideri Müçteba Hamaney, ABD ile varılan ateşkes sonrası temkinli olduklarını dile getirdi. Savaş istemediklerini fakat intikamlarını da alacaklarını dile getiren Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney, savaş istemediklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." dedi.

Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Trump, "Anlaşmazlarsa acı verici olacak" diye tehdit etti, İran "İntikam almakta kararlıyız" dedi 4

"KESİNLİKLE TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Savaş sonucunda İran’da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

"Biz savaş istemedik ve istemiyoruz ancak meşru haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz" diyen Hamaney, bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.

Trump, "Anlaşmazlarsa acı verici olacak" diye tehdit etti, İran "İntikam almakta kararlıyız" dedi 5

NETENYAHU: "LÜBNAN'DA ATEŞKES YOK, DURMAYACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu, kendi kabinesine Lübnan'la müzakere için talimat verirken diğer yandan da Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi. Netanyahu, "Lübnan'da ateşkes yok, Hizbullah'a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyor ve İsrail'in kuzeyinde güvenliğimizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız" dedi.

09 Nisan 2026
09 Nisan 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

